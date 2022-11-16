美媒報導，俄羅斯飛彈越境進入北約成員國波蘭，造成2人喪生。包括白宮國安會與美國國防部都表示已聽聞此事，仍在查證中。美國總統拜登已聽取簡報，並與波蘭總統杜達通話。

俄羅斯今天以飛彈狂轟猛炸烏克蘭全境的大城和能源基礎設施。但美國媒體引述美方資深官員的話指出，有飛彈落入波蘭境內，據傳有2人不幸喪生。波蘭政府已經召開緊急國安會議因應。

由於波蘭是北大西洋公約組織（NATO）成員，這次行動是否觸動北約第5條公約引發外界關注。北約第5條規定，針對任一成員國發動攻擊，均被視為對全體成員國的攻擊。

白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明表示，已經看到來自波蘭的報導，正在向波蘭政府了解更多訊息。在收到報告後不久，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已與波蘭國家安全局局長西維拉（Jacek Siewiera）通話。

華森表示，目前仍無法確認這項報導或任何細節，美方會確認情況並決定後續的適當處理。

白宮隨後表示，正在印尼出席20國集團（G20）領袖峰會的拜登（Joe Biden）已經聽取相關報告，並與杜達（Andrzej Duda）通話。不過，白宮未說明兩人通話內容。（編輯：陳政一）1111116