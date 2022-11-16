大陸觀察者網報導，中共中央政治局委員、國務委員王毅在陪同大陸國家主席習近平出席二十國集團峇里島峰會期間，15日會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅強調，中方注意到俄方近日重申核戰爭打不得、不能打的既定立場，也樂見俄方釋放對話信號，並同意恢復執行黑海糧食運輸協議。中方將繼續秉持客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。拉夫羅夫表示，俄方對談判對話始終持開放態度。

拉夫羅夫指出，再次熱烈祝賀中共二十大勝利閉幕，習近平全票當選連任中共中央總書記。俄方願同中方進一步鞏固兩國高層交往的良好勢頭，保持俄中全面戰略協作夥伴關係的連續性，拓展雙方務實合作，加強國際協作，充分釋放俄中關係潛力。

王毅表示，中共二十大召開舉世矚目。最重要的是選舉產生以習近平為核心的新一屆中央領導集體。朝著既定目標向前，實現中華民族偉大復興。中方願同俄方統籌好高層交往和各領域交流，深化務實合作，便利人員往來。

王毅強調，中方願與俄方以及志同道合國家一道，堅定推進世界多極化進程，堅定支援國際關係民主化，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系。雙方重申將繼續加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的溝通協作。

雙方就烏克蘭問題交換了看法。王毅表示，習近平主席提出的「四個應該」和「四個共同」是中方處理烏克蘭問題的基本遵循。中方注意到俄方近日重申核戰爭打不得、不能打的既定立場，這是俄方理性和負責任的態度。中方也樂見俄方釋放對話信號，並同意恢復執行黑海糧食運輸協議。中方將繼續秉持客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。拉夫羅夫表示，俄方對談判對話始終持開放態度。

雙方還就亞太形勢、朝鮮半島、伊朗核等問題交換了意見。