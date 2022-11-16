22歲的女演員林博洋是北京電影學院表演科班出身，早在2018年大學入學時，她就已經脫穎而出，一張回眸笑照片在網路瘋狂洗版，被封為「北電第一美」，早早出名的她當時更已經有「全國後援會」，而她也因為多次出演名導張藝謀的電影，被稱為「謀女郎」，引起了網友的熱議。

據了解，林博洋在大一時就參演張藝謀執導的電影《堅如磐石》，與許多資深演員對戲，表現不落俗套，其後又參加另一部張藝謀的電影《狙擊手》的拍攝，敬業態度讓張藝謀大讚：「林博洋為人善良真誠、謙虛謹慎，她對待表演工作非常專注、非常認真，努力刻苦、責無旁貸，就是一心一意地演好每一個角色，她是一個可塑性很高的年輕演員，期待她未來有更好的作品帶給大家。」

林博洋出生於廈門的藝術世家，從小耳濡目染的她對於主持、表演、唱歌、朗誦等通通不在話下，且在圈中的人脈似乎也不錯。2018年8月到香港旅遊時，她曾在微博曬出同黃百鳴的合照，以及與小S徐熙娣一家也有交情，現在更成為新一代「謀女郎」，相信未來能在演藝圈鴻圖大展。

林博洋的美貌引發網友熱議。(圖/林博洋 微博)

然而，不少網友認為「謀女郎」的樣貌越來越沒有辨識度，對林博洋的長相的評價也相當兩極：「這位真的是太一般了，不知道老謀子是審美嚴重滑坡還是又一個資本強捧」、「說真話，多的是比這個好看的」，「和倪妮是一個風格的」，也有網友大讚：「有點王祖賢的感覺」、「這位好看，耐看，看著舒服」。