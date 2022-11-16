波蘭15日證實，俄製飛彈落入波蘭村莊炸死2人。畫面疑似為波蘭村莊遭炸後的畫面。

俄羅斯昨（15）日大規模轟炸烏克蘭全國各地，波蘭外交部同日發布聲明，指責1枚「俄製飛彈」落入靠近烏克蘭邊境的波蘭村莊普熱沃多夫（Przewodów），造成2人死亡，波蘭外交部已經召見俄羅斯大使，波蘭軍方也升級部分部隊的備戰狀態，不過波蘭總統杜達強調，目前還不清楚誰發射飛彈。根據波蘭媒體放映的爆炸現場畫面，車輛翻覆，也有爆炸造成的坑洞。美國總統拜登已經與杜達通過電話，表達美國全力支持。針對波蘭發生爆炸，俄羅斯表示對此毫無知悉。

#BREAKING: Suspected missile hits village in Poland, killing 2 people pic.twitter.com/wAFbZBHjgH — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 15, 2022

波蘭15日證實，俄製飛彈落入波蘭村莊炸死2人。（圖／路透社）

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）等外媒報導，俄羅斯昨日大規模轟炸烏克蘭，同日傳出飛彈落入波蘭靠近烏克蘭的邊境村莊，造成2人死亡，波蘭外交部15日深夜發布聲明，證實1枚「俄製飛彈」於當地時間15日下午3時40分落入波蘭普熱沃多夫村，造成2人死亡。

波蘭外交部發言人賈西納（Lukasz Jasina）表示，已經召見俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreyev），要求立即就這起事件詳細解釋。

波蘭外交部的聲明並未說明是何種飛彈及誰發射飛彈，事實上，烏克蘭及俄羅斯都使用俄製彈藥。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，目前波蘭「沒有任何確切證據顯示誰發射飛彈」，「最有可能是一枚俄製飛彈，但現階段還在調查當中。」

根據網路上流傳及波蘭媒體放映的爆炸現場畫面，普熱沃多夫村中心揚起黑煙，地上炸出大坑洞、散布炸彈殘骸，拖拉機翻覆，目前無法證實畫面的真實性。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎森（Mark Cancian）指出，如果畫面屬實，根據現場殘骸，極有可能是S-300防空系統的飛彈，這類飛彈防空系統主要用來應付地對空攻擊，烏克蘭及俄羅斯都有使用。

目前人在印尼的美國總統拜登已經與杜達通過電話，白宮表示，關於波蘭針對爆炸案進行的調查，拜登在電話中表示提供波蘭全力支持與協助，並且重申美國對北大西洋公約組織（NATO）的堅定承諾。

在傳出飛彈落入普熱沃多夫村後，波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）表示，「波蘭已經升級軍隊及其他部隊的戰備狀態。」

針對飛彈落入波蘭領土，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回覆CNN的提問時表示毫無知悉，「很不幸我對此毫無知悉。」稍早俄羅斯國防部表示，並未對烏克蘭與波蘭邊界發動攻擊。

位在波蘭東南方的普熱沃多夫村距離烏克蘭邊界僅4英里（約6.4公里）。