一位91歲的阿嬤罹患罕見疾病「皮角」，阿嬤的子女本來安排去台北看病，但卻收到一張桃園媽祖的「仙界轉診單」，指定他們去秀傳醫院找黃醫師看病，最後他們乖乖按照指示前往，也獲得了妥善的治療，但神奇的經歷也讓負責診治的醫師驚呼，只能說治療皮膚長角就是讓人充滿想像的奇幻旅程。

醫師黃漢斌近日在臉書發文表示，91歲阿嬤因「手臂長角」來看病，年輕醫師看了病灶紛紛露出好奇的表情，因為阿嬤手臂上竟然有個長7公分、寬4公分的「角」，最令人驚訝的是，家屬接著遞上來的竟是一張「仙界轉診單」，表示本來想帶患者去台北治療，但桃園龍德宮的四媽（媽祖）卻指名道姓要他們到彰化秀傳醫院找黃醫師。

黃漢斌表示，診間裡的年輕醫師立刻瞪大雙眼說「老師你還認識媽祖啊？」而他則尷尬地說，他只參與過彰化南瑤宮和鹿港天后宮的回鑾抬轎活動，趕緊惡補一下媽祖「四媽」，才知道這是被稱為有智慧的「讀書媽祖」，上知天文下知地理，可為信徒解惑改運。而四媽也告訴患者的家屬說，該做啥檢查、何時要開刀，通通都聽黃醫師的。

黃漢斌指出，替患者準備開刀文書的時候，他也一併解釋阿嬤手臂上的角，其實是角質過度增生的病灶「皮角」（cornu cutaneum）」。皮角是罕見疾病，三不五時會在一些醫學期刊上看到個案報告，而皮角在歷史上則與許多魔鬼、魔法或神話奇幻故事有關，過去擁有大皮角的人，甚至會被招攬到馬戲團工作，扮演遭受迫害的人或害怕成為魔鬼的人。

黃漢斌也說，「皮角」好發暴露在陽光的部位，像是面部、頭皮、耳廓、鼻子、前臂和手背，是緻密過度角化物質的錐形突起，類似於動物的角，但不像動物那樣具有中央骨核心。 雖然80%的都屬於良性病變，但仍有20至30%的機會與惡性腫瘤有關，其中最常見的是鱗狀細胞癌。

黃漢斌補充說，事後他搜尋了「皮角」的歷史紀錄，發現倫敦外科醫生霍姆（Everard Home）被認為是最早描述皮角的人。而皮角最著名插畫則是1800年代初期，居住在法國巴黎的「寡婦迪曼奇（the widow Dimanche）」。黃漢斌說，沈浸在濃濃歐洲風情的歷史資料，再看著四媽的轉診單，只能說治療皮膚長角就是讓人充滿想像的奇幻旅程。