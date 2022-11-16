經營85度C的美食-KY(2723)在中國大陸營運回升下，2022年第三季營運轉盈，歸屬母公司稅後淨利1.64億元、每股盈餘（EPS）0.92元。展望後市，隨著時序步入烘焙旺季，配合美國市場重啟展店，預期有望增添第四季動能，力拚營運持續穩健回溫。

美食-KY第三季合併營收51.45億元，季增達17.5％、年增1.21％，為近7季高點。毛利率雖「雙降」至57.05％，但營業利益2.21億元，雖年減39.52％，但較第二季虧損0.26億元顯著轉盈。

在營收規模回升，配合本業及業外同步較第二季轉盈下，美食-KY第三季歸屬母公司稅後淨利1.64億元，雖年減達38.29％，但較第二季虧損0.49億元顯著轉盈，每股盈餘0.92元。

觀察美食-KY第三季主要市場營收，中國大陸28.42億元，雖年減4.78％、但季增達31.68％。美國15.07億元，季增3.76％、年增達17.12％。台灣7.48億元，季增6.37％、年減1.72％，其他0.46億元，季減達26.96％、年減6.05％。

累計美食-KY前三季合併營收143.75億元、年減3.1％，為近8年低點，毛利率57.84％、營益率3.65％，分創近7年及同期新低。在本業獲利減少52.03％、業外收益減少81.79％下，歸屬母公司稅後淨利3.54億元、年減達61.23％，每股盈餘1.97元，為近8年低點。

美食-KY表示，上半年以來能源及大宗商品價格飆漲，增加餐飲業者經營成本，使今年毛利率及營益率承壓。不過，儘管總體經濟趨緩，第三季兩岸市場營收恢復優於預期，疫情以來強勢成長的美國市場持續暢旺，突破高基期挑戰，使營運得以轉虧為盈。

美食-KY 10月自結合併營收17.32億元，月減1.36％、年增3.32％，其中美國市場成長逆勢加速，年增達雙位數百分比、推升當地營收達今年次高。累計前10月合併營收161.06億元、年減2.47％，衰退幅度較前三季3.1％收斂。

美食-KY表示，雖然美國總體經濟不確定性續增，但85度C門市來客數續增、客單價維持高檔，帶動同店營收成長加速，較疫情前的2019年同期成長逾2成。儘管明年全球景氣下行風險難免，仍看好營收可維持強勢，配合年底至明年展店效益，成長動能後市可期。

而中國大陸各地在十一連假後疫情增溫、封控潮再起，上海、廣州等重要城市出現暫時停課、停堂食等現象，導致10月服務業PMI（採購經理人指數）回跌至5月低點，影響美食-KY中國大陸營收遜於去年同期，但衰退幅度控制在個位數百分比，優於前三季表現。

展望後市，隨著氣溫降低、烘焙旺季報到，美食-KY預期85度C門市麵包、蛋糕銷售可望走高，帶動門市營收成長，貢獻第四季合併營收表現。同時，若明年原物料價格回落，搭配營收動能增溫，預期獲利能力可望順利同步回升。

投顧法人指出，美食-KY第三季中國大陸營益率2％，優於預期的0.5～1％，但美國及台灣受原物料成本上揚影響，營益率自10％分別降至8％及7％，低於預期的10％，使整體營益率略低於預期。不過，在業外收益挹注下，整體獲利大致符合預期。

而觀察美食-KY各地10月同店營收，中國大陸衰退中個位數、台灣持平，美國高個位數成長、表現略優於預期。由於整體中國大陸營運表現不佳，下半年旺季不如預期，預估第四季每股盈餘略降至0.84元，全年每股盈餘2.74元、為2008年以來近14年低點。

投顧法人認為，未來中國大陸一旦放寬清零政策，看好美食-KY明年上半年可望突破傳統淡季、走出逆季節性變化，使明年上半年獲利表現優於今年下半年，預估明年每股盈餘回升至5元之上，維持「買進」評等、目標價120元。