九合一選舉進入倒數，台北市長選情備受外界關注。民進黨參選人陳時中從擔任衛福部長到參選台北市長，都陷入不少爭議，一名政治記者（下簡稱媒體人）15日在其經營的臉書粉專《文翔政論》撰寫「陳時中當選的七大夢魘」，引發網友議論。

該媒體人過去曾寫過陳時中的「七宗罪」，隨著選舉接近尾聲，他列出陳時中若當選的「七大夢魘」。一、不透明的北市府，他指出，陳時中淪落被市民街頭叫罵，主因就是太多不透明，包括3+11會議紀錄、高端採購價格等，「一個擔任指揮官時，決策過程、採購合約都不透明的人，當了市長你期待他公開透明？」二、只有黨意的北市府，該媒體人認為表示，陳時中擔任衛福部長任內開放萊豬跟核食，作為把關國人食安的單位，卻照著黨意輕易投降，還要幫黨的政策擦脂抹粉，「將來黨又強迫地方接受民眾反感的政策時，你能期待陳時中的北市府替市民擋下來？」

三、網軍的北市府，該媒體人認為，陳時中若勝選，網軍將會大舉進駐北市府，更肆無忌憚。四、英系的北市府，該媒體人認為，英系傾全力保陳時中就是想給自己在黨內留下勢力範圍，把北市府當派系根據地養人，「但更糟糕的是，曾有天道盟背景的黃承國是英系要角，更是北市重要操盤手，陳時中當選，他恐怕影響力會更大」。

五、性平疑慮的北市府，該媒體人認為，陳時中在選舉期間不注意自己的舉止，陳陣營企圖轉移焦點說對手找狗仔，卻不針對事件本身給外界釋疑，萬一這樣的指控將來又發生該怎麼辦？他權力更大的話，有沒有人還敢勇敢站出來？

六、差別待遇的北市府，該媒體人說當疫情最緊張的時候，陳時中把多少「小明」拒於門外，對這些孩子們說「自己選的國籍自己承擔」，這樣的人當選市長，會不會把歧視的風氣帶進北市府？對少數人或是反對勢力冷血的說「自己選的自己承擔」？七、政商複雜的北市府，該媒體人認為，衛福部這幾年的採購都被外界質疑政商關係複雜，但民眾卻看到衛福部官員替廠商辯護，還有幫廠商寫報告，該媒體人質疑，陳時中要是當選，北市府的標案還有公正可言？

針對這篇文章，網友則回應「不能同意更多」、「以他當指揮官的態度與做事方式，大概就可以大致構思他當市長的感覺以及用人」、「想到都嚇死人」。