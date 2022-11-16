古益弦參選頭份市民生里長，想要一圓服務大眾的夢。（資料照／謝明俊攝）

古益弦每天騎自行車到麥當勞上班。（資料照／謝明俊攝）

古益弦、古富源兄弟從小相互扶持，兄弟情深。（資料照／謝明俊攝）

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九合一選舉將於11月26日投票，選舉公報內容也引發各界討論。苗栗縣頭份市民生里里長候選人古益弦，因在選舉公報明言自己學歷為「啟智班」，政見處更直接寫道「本人領有輕度智能障礙手冊」、「看不慣有些人沒選上要生要死，以及做的決定比我還要智障」、「智障當選、做事不智障」，掀起網路轟動，大批鄉民直呼勵志，更有不少人認為，他的正直敢言勝過當今無數政治人物。

苗栗縣頭份市民生里里長候選人古益弦在選舉公報的學歷欄上，寫著「國立苗栗特殊教育頭份國中啟智班、六合國小啟智班」，經歷包括「苗栗縣智障福利協進會會員」。

至於政見則更特殊，直言：「本人領有輕度智能障礙手冊，本人當選全家服務，我哥哥開速沛機車行，店面開著，隨時有事，隨時找得到人！看不慣有些人沒選上要生要死，以及做的決定比我還要智障！所以我出來選，選上認真做，沒選上沒關係，就是選高興的！智障當選、做事不智障！民主社會，弱勢出頭天！」

此選舉公報內容被轉發至網路各大社群，迴響均極熱烈，不少分享文按讚數更衝破5000人。「核能流言終結者」創辦人黃士修現身留言：「X，好有說服力！」其他網友也紛紛留言：「頭腦邏輯很清楚啊」、「這看起來就是上帝嫌他太聰明只好設定智障給他」、「大智若愚」、「光是那句『做的決定比我還智障』就讓人豎起大拇指了」。

《中國時報》15日報導指出，古益弦家庭成員有父母、古益弦和大哥古富源4人；去世的母親有智能障礙問題，古益弦遺傳母親，從小就被判定中度智障，但古益弦還是依著特教系統，一步步完成苗栗特教學校課程，每天自行搭校車由頭份至苗栗市上課，從未曠課缺席。古富源強調，弟弟一旦選上里長，身為兄長的他也義不容辭會幫忙服務，只要鄉親有事，直接到機車店找他們，一定全力以赴，他也保證當選後，薪水和保證金都會捐出作公益，希望大家能一圓弟弟為公眾服務的夢。