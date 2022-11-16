日本25歲知名AV女優七瀨愛麗絲（七瀬アリス），擁有甜美臉蛋及姣好身材，一出道就擄獲不少粉絲的心，人氣居高不下，不過如今卻傳出人間蒸發，連排定好的公開活動也未出席，對此，活動主辦方坦言「完全聯繫不上她」，也讓外界對於她的人身安全感到擔憂。

AV女優七瀨愛麗絲近來不但社群網站久未更新，連預定13日出席的Narture攝影會也無故缺席，主辦單位表示找不到人，還得為此公開道歉，並發文強調「完全無法聯繫上她」，導致原定17日的新片拍攝行程也緊急喊卡，對此，AV達人「一劍浣春秋」表示連事務所無法掌握她的狀況，不排除情況非常嚴重。

活動主辦方在官方推特發文致歉，表示聯繫不上七瀨愛麗絲。（nature(ナチュール)撮影会推特）

平時熱衷經營社群的七瀨愛麗絲，自從6天前和網友分享近況後，就再也沒有登入跡象，甚至連其他社群媒體也全都停止更新，如此異常的行為，讓一劍浣春秋直言「肯定出什麼亂子」，推測七瀨愛麗絲可能已經放棄剛起步的的AV事業，甚至認為預定20日將舉行的線上直播，她也未必會現身。

一劍浣春秋坦言AV女優是全世界最不穩定的族群，尤其先前日本通過俗稱「AV新法」的救濟法案，導致混得不好的C咖D咖會突然棄職不玩，就連七瀨愛麗絲這種未來發展備受看好的AV女優，也是無預警出狀況，讓他不禁感嘆：「做這一行心臟真的要很大顆」。