金管會統計，防疫保單2022年截至14日理賠金額達1245.21億元、周增55.37億元，疫苗保單理賠金額達337.2億元、周增13.6億元，雖連3周下滑，惟仍未見明確脫離高峰期跡象。合計防疫雙險今年已理賠達1582.42億元，產險公司規畫增資規模則已達942億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至11月14日合計承保件數487.75萬件、周增0.15萬件，保費收入45.41億元、周增220萬元，較前周新增0.19萬件、228萬元持續減少。

而防疫保單今年截至11月14日理賠件數達311.4萬件、周增12.24萬件，理賠金額達1245.21億元、周增55.37億元，雖較前周新增12.58萬件、58.4億元持續減少，連3周下滑，惟仍無明確脫離高峰期跡象。累計理賠金額已達今年保費收入的27.42倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至11月14日承保件數241.98萬件、周增488件，保費收入101.69億元、周增16.4萬元，較前周新增609件、22.2萬元持續減少。

而疫苗保單今年截至11月14日理賠件數達80.99萬件、周增3.31萬件，較前周3.27萬件略增，理賠金額達337.2億元、周增13.6億元，則較前周14億元略降，雖為連3周下滑，但仍未見明確脫離理賠高峰跡象。累計理賠金額已達今年保費收入的33.15倍。

為因應龐大理賠造成的現金流壓力，金管會已核准和泰產險增資200億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資共90億元、兆豐產險增資20億元，合計增資達707億元，並全數完成增資程序。

此外，國泰世紀產險、新安東京海上產險目前正進行100億元、75億元二度增資，和泰產險亦公告啟動60億元二度增資，合計六大產險公司規畫增資規模已達942億元，已逼近千億關卡。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。