富邦金（2881）董事長蔡明興再獲國立陽明交通大學頒發名譽工學博士學位，在此之前，已曾獲頒輔仁大學名譽商學博士學位、台北醫學大學名譽醫學博士學位。蔡明興表示，期盼未來與陽明交大攜手共進，相輔相成，為社會貢獻更多力量。未來將持續致力永續經營，帶領富邦金控成長發展。富邦金控長期投資扶持台灣高科技業，金額己超過3000億元，貢獻斐然。

國立陽明交通大學（15日）舉行名譽博士頒授典禮，由校長林奇宏、電機學院院長唐震寰率主管及師生參加，台積電創辦人張忠謀蒞臨並發表致詞，富邦集團董事長蔡明忠等家族成員及富邦集團多位高階主管均齊聚出席觀禮。

國立陽明交通大學校長林奇宏表示，蔡明興董事長在金融產業有卓越成就與貢獻，他重視永續經營、正視氣候變遷風險，以「低碳、數位、激勵及影響」四大策略推動ESG發展，帶領富邦金控呼應2050年國際淨零排放趨勢。同時，他秉持著社會共好精神，透過四大基金會，長期關懷弱勢族群，其領導風範與關懷社會精神足以為全體師生學習典範。

蔡明興表示，國立陽明大學與國立交通大學於2021年2月1日合併成為國立陽明交通大學，陽明為醫學教育改革的先驅，紮實培育新世代醫牙藥護、生命科學、生醫工程、醫學人文等專業與尖端研究領域之優秀人才；交大在電子、資通訊與管理、科學與工程等領域為台灣領導者，則是台灣生醫工程的前瞻研發基地。兩校合校之後的願景，是十年內成為亞洲「數位生醫」先驅，二十年後成為世界「智慧健康」新創基地，與富邦致力協助生醫產業發展的決心一致，期待未來能將企業力量結合學校，共同貢獻社會。

蔡明興也應邀於名譽博士頒授典禮中發表專題演講，以「正向力量 成就可能—富邦打造全人公益平台 Run For Green邁向永續」為講題，暢談富邦金控邁向永續之路。他呼籲，新冠疫情讓全球永續之路更具挑戰，而面對全球危機，沒有人可以置身事外。尤其金融業位於產業鏈的最前端，在經濟與社會面上扮演關鍵且舉足輕重的角色，理應關注各面向的趨勢發展，提供長期的支持與援助，發揮企業影響力。

富邦金控自2015年全面啟動永續經營ESG願景工程，2021年擬定ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，今年更以實際行動為全球減碳做出改變，通過科學基礎減碳目標的審查，承諾2030年要較2020年減碳42％。此外，也正式成為RE100的成員，承諾2040年富邦金控海內外全營運據點，將百分之百使用綠電，致力淨零減碳。

蔡明興擁有臺灣大學商學系工商管理組學士學位、美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位，除今日獲頒國立陽明交通大學名譽工學博士學位，過去並獲頒天主教輔仁大學名譽商學博士學位、台北醫學大學名譽醫學博士學位。蔡明興曾於美國信孚銀行紐約總部的亞洲部門任職，1983年進入富邦集團工作。富邦集團自10人規模的產物保險公司起家，深耕台灣超過一甲子，集團版圖從金融逐步拓展到不動產、電信媒體、文創等領域，員工數超過6.8萬人、服務客戶數超過1,200萬人，與台灣金融發展及民眾生活息息相關。集團旗下三家上市公司：富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技(momo)，分別在金融、電信及電子商務領域居於業界領導地位，2022年6月底集團市值逾1.37兆元。評比亞洲保險業第一名。

蔡明興的領導力長期獲得國內外專業獎項肯定，於2011年獲頒 CNBC「亞洲最佳企業領袖」（Asia Business Leaders Awards，ABLA）第十屆「亞洲最佳創新領袖獎」(Asia Innovator Award)；獲《哈佛商業評論》評選為2016年「台灣CEO 50強」、2022年「台灣CEO100強」；2017年起連續四年獲頒《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》「亞洲企業領袖成就獎」；2022年獲《機構投資者》評選為「最佳執行長」。