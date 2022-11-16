電信三雄明年預計回歸三強格局，5G進入全新戰局，中華電(2412)搶才提前開跑，最新宣布，將在2023持續招募近千名基層資通訊人才，

中華電(2412)111年度完成全面性策略轉型計畫，建立「個人家庭」、「企業客戶」與「國際電信」三大事業群，並整合「網路」、「資訊」及「研究」等三大技術團隊，從結構面導入「以客戶為中心」的經營理念，發展各項資通訊創新科技應用，並專注企業永續策略，確立「數位經濟發動機、創新產業領航員、幸福價值守護者、綠色企業開拓者、社會價值引導員」五大永續支柱。

中華電預計在112年持續積極延攬資通訊人才，提前於今年底開跑，釋出近千個職缺，擴大招募具熱忱且具備資通訊產業相關知識技能的工作夥伴。並且致力於打造完善的職場環境，提供員工完整的職涯發展歷程，儲備人才發展。另為使員工能兼顧家庭，安心工作，打造新的「幸福職場」。中華電自今年起實施育嬰減少工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間，薪資、福利、全勤、考績完全不受影響，更率先同業全省設置9處「職場互助教保服務中心」，以此鼓勵生育，並提升員工幸福感。