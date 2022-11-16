上市公司公布第三季財報後，台灣證券交易所形式審閱財報後指出，自11月17日起，同開(3018)停止買賣、中福(1435)及如興(4414)併案停止買賣、康控-KY(4943)列為全額交割股且採行分盤集合競價交易方式、華冠(8101)取消分盤集合競價交易方式，但仍列為全額交割股。

隆銘綠能（更名前為同開）未依法令期限公告申報今年第三季財報，11月17日起停止其上市有價證券買賣。另外，中福及如興先前因未依法令期限公告申報第二季財報，已經停止交易，又未公告申報第三季財報，併案停止交易。

康控-KY依規定公告申報第三季財報，每股淨值已低於3元，及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，將列為全額交割股並採分盤交易。

華冠先前為全額交割並採行分盤集合競價交易方式，第三季財報顯示每股淨值回升至3元以上，將取消分盤交易，但仍列為全額交割股。

上市公司退場機制已於2020年4月1日起實施，若因每股淨值低於3元或因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核（核閱）報告，於3年內未能改善，將停止交易；停止交易滿6個月後仍無法改善將終止上市。

經證交所統計，瑞利(1512)、東訊(2321)、科風(3043)、誠創(3536)因每股淨值低於3元，天瀚(6225)因每股淨值低於3元且會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核(核閱)報告，將於2023年4月屆滿3年。若上述5家公司公告申報今年度財報未能改善，將停止買賣，提醒投資人注意。