金管會為提升財報審計品質，對此推動審計品質指標（AQI），鼓勵勤業眾信、安永、安侯建業、資誠四大會計師事務所先行，於承接上市櫃公司2023年度財報查核簽證委任案件時，主動提供審計品質指標資訊，並自2023年起公告會計師事務所透明度報告。

證期局副局長高晶萍表示，為提升台灣審計品質透明度，協助上市櫃公司審計委員會依職權決定會計師委任，近期參考國際作法，推動審計品質指標及會計師事務所透明度報告等2大措施。

首先，金管會去年8月中公布「審計品質指標揭露架構及範本」，涵蓋專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等5大構面及13項指標項目，提供完整且具可比性的量化指標，今年6月底再公布審計委員會解讀、會計師事務所編製指引。

高晶萍表示，金管會規畫分二階段推動，由於四大會計師事務所合計負責達88％的上市櫃公司財報，因此首階段由四大先行，鼓勵本季起自承接上市櫃公司2023年度財務報告查核簽證委任案件時起主動提供AQI資訊，作為審計委員會評估委任或續任參考。

再者，金管會去年底公布「會計師事務所透明度報告編製原則」，盼藉此促成良性競爭、進而提升審計品質。高晶萍表示，透明度報告同樣規畫採二階段推動，亦優先鼓勵四大會計師事務所自2023年起，於官網上公告會計師事務所透明度報告。