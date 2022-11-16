光寶科技(2301)前3季每股盈餘為4.51元，為加速全球製造佈局，光寶科位於越南海防的二期廠區正式落成啟用，光寶科技董事長宋明峰表示，除美國、墨西哥、泰國、越南等廠區擴充產能外，也尋覓新地點，希望串聯全球各地研發中心與製造基地資源，提供客戶在地化整合性製造服務。

光寶科技近半個世紀以來不斷創新突破，逐步成為光、電領域領導者，除積極拓展雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT 等高端成長領域之外，加速全球佈局及生產管理彈性調配，創造整體供應鏈的韌性，並持續推進工廠智慧轉型，攜手全球客戶與供應鏈迎向智慧製造的時代。

光寶科越南海防二期廠區作為光寶邁向工業4.0智慧製造的海外示範工廠，以高度自動化、數位化並結合大數據、人工智慧、與物聯網等先進技術，為網通、消費性電子等產品生產製造扮演關鍵角色。

除越南廠區，為配合客戶訂單需求，光寶科計畫於美國達拉斯廠投入20億元擴建產能，預計明年第2季投產，主要供貨L2的AC充電樁、PSU+BBU的雲端運算電源，以因應當地新基礎建設計畫，力拚2025年該廠產值破百億元大關。

宋明峰表示，光寶科技加速全球製造佈局，除了於美國、墨西哥、泰國、越南等廠區擴充產能外，也同時尋覓新地點，以敏捷、彈性、高品質的生產，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，貼近客戶需求，為客戶提供在地化的整合性製造服務。

光寶科在雲端資料中心、車用電子市場需求帶動下，今年前3季稅後盈餘為103.03億元，每股盈餘為4.51元，累計前10月合併營收為1453億元，年增8%。

光寶科表示，車用及雲端電源是光寶今年營運成長主力之一，其中雲端產品今年年增3至4成，車充產品今年年增3倍，明年也會再翻倍增長；至於汽車電子的LED車用照明與ADAS攝影模組產品出貨順暢，今年都有兩位數增長，預計第4季推出30KW的DC充電樁，目前整體車用營收占比6%至8%，明年有望進一步拉高至10%。