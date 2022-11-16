上櫃公司111年前3季財報出爐，經統計，上櫃公司111年前3季營收約2兆446億元，較去年同期成長6%，稅前盈餘為2736億元，年成長17%，其中信驊(5274)、泰博(4736)及新普科(6121)前3季每股盈餘分別達43.13元、31.95元及29.57元，分別居上櫃公司前3名。

上櫃公司公告申報111年第3季財務報告者共計802家，除駿熠電(3642)未於期限內完成公告申報外，其餘801家已全數完成，根據櫃買中心統計，上櫃公司111年前3季營收約2兆446億元，較去年同期增加1211億元，年增約6%，稅前盈餘2736億元，較去年同期增加407億元，年增17%，顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長。

在獲利方面，上櫃公司111年前3季獲利較去年同期成長之公司計有523家，約占上櫃公司65%，獲利成長金額前三大之產業分別為光電業、半導體業及電腦及週邊設備業；每股盈餘(EPS)經統計超過10元之公司計有36家，5元以上未達10元的公司計114家，2元以上未達5元之公司計206家，整體獲利上櫃公司共計624家，約占上櫃公司之8成。