宇峻(3546)第三季營收、獲利較上季及去年同期下滑，不過，第四季進入年底旺季，且有資訊月福袋營收貢獻，第四季營收可望回溫。2023年新遊戲不虞匱乏，至少六款遊戲上陣搶市。

宇峻第三季營收3.8億元，季減11％，稅後淨利0.86億元，季減26％，每股盈餘1.78元。累計前三季營收12.16億元，稅後淨利2.44億元，每股盈餘5.07元；前第三季產品組合方面，端遊占比16％、休閒遊戲占比40％、手遊占比34％，另外有IP授權等收入。

該公司休閒遊戲持續成長，「拉斯維加斯娛樂城」、「寶島娛樂城」營收持續創高，2022年銷售不錯的產品包括「七大罪」、「永恆星語」、「英雄傳說：曉之軌跡」、「三國群英傳M」、「神州Online」、「幻想三國誌-天元異事錄」。

今年第二季表現優異，主要「sin七大罪國際版」在美國上市，第三季營收降溫，但因行銷費用減少，獲利能維持一定水準。第四季有資訊月福袋營收貢獻，為第四季營收挹注動能。

展望2023年，目前規畫六款遊戲陸續上市，包括「蔓不生長」2022年12月下旬上架Steam平台，明年3月會上架其他新平台；「幻想三國誌：天元異事錄」目前測試中，今年底開始預約，預計1月多平台上架；「YAAS Vegas Casino」為第三款休閒娛樂產品，目標市場為美國，預計明年第一季封測。「三國群英傳-戰略版」明年3月試營運，「閃之軌跡-北方戰役」研發中，預計明年第一季開始預約，第二季發行，「世紀群英傳2023年下半年展開上市計畫。

此外，「三國群英傳」在大陸已經有三個IP授權，並且正在開發中，但進度及上市時程較不確定。「閃之軌跡-北方戰爭」動畫預計2023年上映，「幻世錄」則是角色授權連動，都有機會在明年貢獻營收。