隆銘綠能科技工程有擔保轉換公司債(簡稱：同開四)(30184)自111年11月17日起停止櫃檯買賣。

隆銘綠能科技工程公司（更名前為：同開科技工程公司）經證券交易所公司公告有臺灣證券交易所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，停止其上市有價證券之買賣，爰依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第4款及第15款規定，將其上櫃掛牌之轉換公司債(同開四)停止櫃檯買賣。