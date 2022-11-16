賽季結束跳出1600萬美元合約的一壘手雷佐（Anthony Rizzo），據美媒《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，洋基以2年價值4000萬美元的合約將雷佐帶回，若加上第3年的1700萬美元球團選項，雷佐在這份合約當中，最多可以賺回5100萬美元。

接下來的2個賽季當中，雷佐每年可以獲得1700萬美元，而第2年合約結束後，洋基可以選擇執行雷佐1700萬美元球團選項，若他表現不佳，洋基仍可以600萬美元買斷雷佐，等於是在這份合約當中，雷佐至少能獲得一紙最少2年4000萬美元合約，最多則可以拿到3年5100萬美元。

Source confirms: Rizzo deal, as @JackCurryYES reported, is a two-year, $40M guarantee - $17M each season plus a $6M buyout on a $17M club option. So, potential for three years, $51M. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) November 15, 2022

自從2021年賽季交易大限前加入洋基以來，雷佐完美填補球隊左打戰力，靠著洋基球場右外野距離本壘板較短優勢，33歲的雷佐今年打出平生涯單季紀錄的32轟，另外繳出2成24打擊率、75分打點，雖然洋基以254團隊全壘打數領跑大聯盟，不過僅有77支是由左打者擊出，可見雷佐在洋基打線的貢獻之大。

根據先前消息，因應主戰一壘手葛瑞奧（Yuli Gurriel）逐漸老化衰退，新科世界大賽冠軍太空人也有意簽下雷佐，只不過他將會繼續留在洋基效力，而簽回雷佐只是補強的第一步，洋基首要目標絕對是將明星外野手賈吉（Aaron Judge）也一同帶回。