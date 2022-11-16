男團5566在上個月26日於高雄巨蛋舉行《2056 二十週年演唱會》，演唱會上，成員王仁甫在獨秀橋段上大秀苦練已久的好身材，他也在臉書上分享兩個月以來的瘦身方法，讓網友大讚「超佩服」。

男星王仁甫在上個月26日與5566合體，於高雄巨蛋舉行《2056 二十週年演唱會》，演唱中他大方展現自己的好身材，除了在演唱會上與老婆季芹告白，也曬出他左胸為老婆季芹刺上的圖騰，而刺青上的「芹」字是由芹菜拼成的，最後，兩人還在台上深情一吻，閃瞎眾人。

昨（15）日在臉書上分享兩個月來的「瘦身菜單」，他表示飲食方面控制戒酒戒澱粉，運動上每週則「郊山6km/4hr，騎自行車30公里/1hr，跑步10km/70min*5天，重訓1hr*4天，hitt高強度間歇30min*5天」可見運動強度相當高。

這樣超自律的「瘦身菜單」曝光後，引來網友大讚「戒澱粉真的能瘦！我也是靠戒澱粉瘦的」、「超佩服仁甫哥的毅力」、「仁甫哥說到做到，瘦身成功」、「超帥的甫哥，變好瘦」「佩服哥的毅力，總之身體健康最重要！」。