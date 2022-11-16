年輕帥氣的中部某大學男教授驚爆劈腿9女，還把「戰績」分享給同校教授、男性友人，創「渣男俱樂部」鼓舞眾人外遇並計畫性甩人，直到男教授妻子無故被離婚，解開其手機才發現荒唐真相，憤怒提告求償。高雄地院痛批男教授不知檢點，全數判賠正宮求償金額，男教授及2女總計須賠償200萬元。全案上訴中。

判決書指出，男教授妻子主張與男方愛情長跑十年後結婚，婚後育有1子1女，2021年1月男教授突然向她提離婚且截斷金援、避不見面，直到她無意間解開男教授的手機，查看通訊軟體LINE的對話內容，才驚知男教授與9名女子發生性行為或婚外情。

男教授妻子指控，最誇張的是，男教授還把戰績分享給好幾位友人及同校教授，眾人一起討論，邀約有家庭的男性組成「渣男俱樂部」，玩弄女子的感情，謀取事業的上的利益後，再故意製造衝突，上演甩人戲碼，讓女方以為是自己犯錯才導致分手。

男教授妻子指出，自己會被離婚，竟然就是男教授的其中1名外遇對象的提議，2人不倫戀期間，男教授還會請其他男性友人當作掩護，好讓自己能私會對方共度一夜春宵。她認為男教授及2女的婚外情行為，已經嚴重破壞婚姻幸福美滿，故依法向3人請求連帶賠償200萬元。

對此，男教授辯稱，妻子所提出的LINE對話紀錄有造假可能，且2人婚後的家庭生活費均由他支付，對於妻子所要求的物品也都無條件贈與，不僅購車、購房外，也負擔裝潢、家電、蜜月等費用，甚至支付妻子就讀碩士的學費，但2人對子女教育觀念不同經常發生爭執，長子出生後已無肢體親密接觸。

高雄地院審理時，法官查出，男教授與9名女子的Line對話內容描述調情、性愛過程的對話及照片極度鹹濕，外遇屬實，男教授自駕全新賓士，卻只買中古馬自達汽車給妻小，痛批男教授不知檢點，藉自己所處社會身分地位的優勢輕易與多名女性發生性關係或婚外情，合理化自身不法侵害行為，訴訟過程中還百般對妻子攻訐，造成妻子精神上莫大痛苦，判男教授與2女須連帶賠償200萬元。全案上訴中。