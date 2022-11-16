九合一選舉進入倒數階段，前立委蔡正元指出，全台各地其實只有2種候選人，分別為「維護民進黨」及「抗擊民進黨」的候選人，若做不到積極抗擊民進黨，就算是藍營提名的候選人也不值得支持，「能全力迎擊民進黨的人，才是所有願意對抗民進黨的選民，應該全力支持的人！」

蔡正元今（16）日在臉書表示，民進黨在2020年時狂勝國民黨，是當時的民意展現，但這兩年間民進黨胡作非為、對不起台灣，把台灣搞到新冠死亡率高居世界前茅，且狂喊抗中保台卻又不敢擊落對台而來的飛彈，只剩下一張說盡謊話的臭嘴。

「這次選戰只有一層意義，就是台灣人要自我救贖！」蔡正元指出，全台各地其實只有2種候選人，1種是維護民進黨的人，1種是抗擊民進黨的候選人，在大是大非的前提下，只要能積極抗擊民進黨，就算不是國民黨提名的人都值得支持，但若不能抵抗民進黨，就算是藍營候選人也不值得投。

蔡正元強調，只要能堅守立場，在極其困難的環境下，不顧自身安危處境也要痛擊民進黨的人，都是值得支持的候選人，更是所有願意對抗民進黨的選民應該全力支持的人，「支持各個選區有能力打敗民進黨的第一品牌，就是選民救贖台灣要投票支持的人，加油台灣、祝福台灣，用選票封存民進黨30年！」