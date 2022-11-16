聯發科(2454)日前發布全新4K旗艦智慧電視晶片Pentonic1000，支援Wi-Fi 6/6E連網，整合4K 120Hz 運動補償(MEMC)，搭載強勁AI處理器，支援杜比視界IQ精準細節(Dolby Vision IQ with Precision Detail)功能。搭載Pentonic1000的智慧電視預計在2023年第一季度上市。

聯發科表示，Pentonic1000整合了擁有強勁性能的多核CPU和雙核GPU、搭載AI處理器聯發科技APU和影像解碼引擎。Pentonic1000支援4K 120Hz高畫質顯示，以及高達4K 144Hz的可變刷新率技術(VRR)和自動低延遲模式(ALLM)，消除畫面撕裂，為使用者帶來平順流暢的遊戲體驗。

聯發科Pentonic1000憑藉Intelligent View技術，使用者能夠同時觀看不同的訊號來源的影片，並同時進行視訊會議，而且每個視窗都擁有聯發科技AI技術加持的極佳畫質。Intelligent View讓使用者可在單一螢幕顯示多達8個視窗，是同類產品的4倍，並讓使用者移動、交換和調整視窗大小時無縫接軌。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示，Pentonic1000專為最符合時下趨勢的智慧電視打造，融入4K線上串流、雲端遊戲、視訊會議及共享影音等最新功能。Pentonic 1000支援4K HDR顯示、120Hz螢幕更新率、運動補償技術(MEMC)、AI畫質優化技術、Wi-Fi 6/6E 連網功能、VVC影像解碼，打造極致4K視聽體驗。

搭載聯發科Pentonic1000的智慧電視預計在2023年第一季度上市。