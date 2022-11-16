火車站常見到有人沒錢買車票四處向路人借錢，一名善心的女網友昨晚在宜蘭火車站附近遇到一名老翁沒錢回高雄，想幫他聯繫家人又被拒，於是上網求助，沒想到有網友爆料，這名老翁在台東已經借到紅，8年前就在火車站借錢了。

這名女網友在臉書「宜蘭知識+」指出，昨天（15日）晚上7時在宜蘭火車站附近遇到一名老翁向她求助，說從高雄來，忘記帶錢包和車票回不了家，希望能借現金讓他買車票回高雄。原PO擔心老翁可能是失智或有困難，便想幫他聯繫家人，卻被老翁強烈拒絕，也不願意接受原PO幫他買車票送他進去搭火車，原PO看了憂心「不論伯伯的真實情況如何，希望親友家屬有看到請盡快帶他回去。」

文一貼出後，馬上有網友回應他剛剛也在火車站遇到這位老翁，「說要報警請警察幫他，他就說不用了，人就走了」，更有許多人認出這位老翁，「他在台東借到紅起來耶」，指該名老翁8年前就在台東借錢借到上新聞，當時的台東車站站長楊舜安也證實這名老翁是詐欺慣犯，而現在東部鐵路受損還不通，老人家居然跑到宜蘭繼續討生活。

此外，還有許多網友指出「我老公碰過，有幫他買車票，但你一走，他就從車站出來退票」、「以前半夜在新竹車站遇過，幫買了隔日車票，也給現金住宿吃飯，時隔1、2個月又再次遇到，朋友說我是盤子」、「告知他會請警察過來處理，若是他聽後就走了，即是騙人的」、「詐騙！他要的是現金，我遇過」。