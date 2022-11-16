台灣美食揚名國際，一名來自美國佛羅里達州的正妹Courtney來台已8年，日前因一場車禍，母親從美國飛來台灣照顧她，近日她帶母親品嘗台灣美食，每一道小吃都讓她吃得津津有味，Courtney母親說下周就要回美國，來台6周對台灣人的親切，印象深刻，讓她放心地把女兒一個人留在台灣，同時也開出女婿條件，除善良和真心愛她女兒外，還要會煮料理，她搞笑地說，「我想要27個孫子，所以男生要加油。」

不要鬧工作室昨（15）日上傳最新影片，Courtney帶母親品嘗高雄在地美食，她們吃的第一道小吃是火腿蛋吐司和紅茶牛奶，Courtney母親一口咬下火腿蛋後，眼睛笑成一條線，滿意地說，「哇！好吃，吐司烤得很好，紅茶也很順口」。

Courtney母親接著吃牛肉湯、肉圓、肉臊飯，每一道小吃都讓她讚不絕口、一口接一口，她說來台灣6周，她最喜歡的食物是水餃、豬肉包及魚湯，她也說飲食上最令她感到困難的是拿筷子，直呼「真的不簡單啊！」

Courtney母親說，希望女兒未來的男友是個善良、真心愛她的人，在她需要時無條件支持她，若男方願意，「我想要27個孫子，所以男生要加油。」另外男生若會做料理，也符合她的理想女婿條件。

Courtney母親表示，下周就要回美國，來台灣6周她對台灣最印象深刻的是台灣人的親切、好吃的美食及音樂，她相信Courtney在台灣會受到很多朋友的照顧和支持，讓她可以放心回美國。