民進黨台北市長候選人陳時中15日召開「感謝支持，陳時中小額募款」記者會，由會計師現場專業見證，截至當日，陳政治獻金專戶收入總金額為9870萬5500元，捐款總筆數為11795筆，該專戶將於11月16日零時關閉。媒體人朱凱翔諷刺道：「我大阿中『含笑九千』，又加分了。」網友也紛紛出言嘲諷，有人更直呼：「可以養林飛帆一千個月了！」

陳時中競選總幹事吳思瑤15日在記者會中表示，這9000多萬的捐款中，有九成是小額捐款，且非常高比例來自外縣市，非常感謝全國各地民眾慷慨解囊力挺陳。而競選辦公室針對選舉的開支有做預算支出的規劃匡列，初估暫列選舉預算約為8600萬元，但此次選戰激烈，為贏得勝選，競總的相關活動規模、文宣等支出都較原始規劃更為擴大，相關競選活動及支出仍在持續進行中，但評估應在已募得經費的範圍內，足以支應。

朱凱翔隨後在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，引述這段報導，評語為：「我大阿中『含笑九千』，又加分了。」諷刺意味十足。

此文湧入近3000個讚、近300則留言，迴響熱烈。「核能流言終結者」創辦人黃士修現身留言：「可以養林飛帆一千個月了！」其他網友則表示：「1450、側翼、塔綠班的薪水有著落嚕！」「真是億想不到」、「我中威武」、「盆滿缽滿」、「台灣價值真香」。