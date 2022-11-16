九合一選舉進入倒數，行政院長蘇貞昌13日晚間南下台中，為民進黨市長候選人蔡其昌站台造勢，警方因而在中市大里區內新橋進行交管，但由於時間過久導致用路人不滿，在蘇座車經過時長鳴喇叭抗議，台大政治系教授左正東認為，這代表人民覺醒了。
左正東昨（15）日在中天政論節目《盧秀芳辣晚報》針對此事發表評論，除認為人民覺醒外，他還提到蘇貞昌過去在立法院時常反質詢，國民黨很多立委被他修理得很慘，可能因為威風慣了，因此認為車隊要過時，其他用路人就要讓他過，但這次「過線」了。
在左正東看來，現在的民進黨流行「戰狼文化」，許多綠營人物都是「戰狼」，如蘇貞昌反質詢、衛福部長薛瑞元以「選後要送回美國當律師，做律師訓練」砲轟國民黨台北市長候選人蔣萬安等行為。
另外，左正東感嘆，在民進黨執政下，行政部門與立法部門的互動，是誰剽悍大家就聽誰的，若有人溫良恭儉讓，民進黨就會覺得對方好欺負，「它（民進黨）的哲學就是這樣！」
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