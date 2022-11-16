三商家購(2945)推動營運優化，今年第4季部署APP隨意購策略，且今年店到店包裹寄取服務門市數可達100間，搭配擴大自有品牌商品等，三商家購董事總經理邱光隆看好2023年第1季表現，預期明年第1季業績可望穩定成長。

三商家購今年前3季稅後盈餘為2559萬元，每股盈餘為0.32元，累計前10月合併營收為118.27億元，年減4.77%；三商家購(美廉社) 上市一年時間，會員人數已突破250萬；三商家購董事總經理邱光隆表示：由於疫情促使遠距工作，意外發現原本跨區工作的新客源，美廉社迎來新顧客，進行多項內部優化，包含15個品類503項商品異動、進行既有門市改裝工程，共改裝147個店，汰換54間門市、人力部分，因應未來兩三年薪資持續增長，E化學習強化人才成長鏈為發展重點。

在商品部份，三商家購強化自辦進口、自有品牌品項，持續打擊通膨，擴大自有品牌商品達400支，整體運能提升，看好2023年第一季表現；目已超過400間的美廉咖啡逐步全面升級為阿拉比卡豆、蔬果水肉店持續擴點，蔬果類品項年度銷售可增加上億元業績，業務擴展可望增加業績並降低人力成本攀升所造成的衝擊。

三商家購為深化服務打造「美廉APP」，看準消費者需求增溫，今年第4季部署APP隨意購策略，創造顧客高自由度消費空間，透過虛實整合會員機制，串流無界社區，實現「巷口0距離隨意購」體驗。

此外，三商家購也將既有商圈需求再延伸，今年店到店包裹寄取服務門市數可達100間；美廉社預期，明年首季業績可望穩定成長。