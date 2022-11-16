國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪批，這段時間鄭文燦市府工程疏失頻發、甚至發生「台版柬埔寨」的社會案件，身爲在地立委與市長候選人的鄭運鵬，面對這些議題又披上隱形斗篷，若真的當上市長，才是真的延續工程疏失、掩蓋弊端，唯有張善政擔任市長，才能把鄭文燦的施政污垢攤在陽光底下。

曾俊豪指出，鄭文燦執政八年，諸多公共工程出現爭議，楊梅區公所可以因為大雨就變「楊浮宮」；一場三級地震就讓八德運動中心羽球館天花板塌陷，讓CNN看見台灣；開幕時間一延再延的總圖書館，不只爆出行政院長蘇貞昌的女兒轉包，近期更出現廠商公然違建，這些事情，鄭運鵬有說過一句話嗎？

曾俊豪提到，除了工程疏失，近期還有震驚社會的「台版柬埔寨」事件，人質被囚禁的地點就在桃園，而鄭運鵬上專訪節目，只表示這是「社會案件」，卻忽略背後的高失業率與社會安全防護網破洞，此態度亦與過往他為了護航高端，阻擋BNT進口、推動網路中介法箝制言論自由一樣，心中只有黨意沒有民意。

曾俊豪表示，昨政見發表會，三名候選人都利用時間闡述政見，唯獨鄭運鵬花費大把時間讚美鄭文燦並攻擊對手，這樣一位不尊重選民的候選人，除了難以承擔市長大任，遇到鄭文燦就轉彎，遇到鄭文燦就唯唯諾諾的態度，只會讓桃園的豆腐渣工程延續，諷刺因為鄭運鵬連林智堅的論文都力挺，當然不會去挑戰鄭文燦的任何一項施政。

曾俊豪強調，身爲在地立委與市長候選人的鄭運鵬，面對爭議議題選擇披上隱形斗篷，若真的當上市長，才是真的延續工程弊端、掩蓋弊端，反觀張善政，過去已經多次表態，上任後要對桃園市政工程進行總體檢，未來也會「清廉執政，乾淨發包」，唯有張善政擔任市長，才能把鄭文燦的施政汙垢攤在陽光底下。