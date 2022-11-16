小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國為壓抑中國半導體發展，除了先前對華為、長江存儲等中國半導體廠祭出實體清單禁令之外，現在供應鏈更傳出，美國科技大廠開始將非中國銷售的終端產品內含的晶片、轉出中國晶圓代工廠，僅留下在中國銷售的終端產品留在中國自家晶圓代工廠內投片生產。

供應鏈指出，高通已開始向台灣晶圓代工廠洽詢明年下半年是否有多餘產能？其中最主要的就是成熟製程，由於手機應用處理器（AP）已經包含CPU、GPU及IO晶片，因此高通本次最主要就是規劃將電源管理IC轉出中芯、到非中國晶圓代工廠，且轉出幅度高達5成。

【1】高通去中化 中芯投片遭砍半

美國不斷對中國半導體擴大限制，「去中化」趨勢儼然成形。供應鏈傳出，美國晶片大廠高通（Qualcomm）開始與非中國晶圓代工廠接洽，預計將把原先在中芯半導體成熟製程投片的5成產能轉出，僅留下原先5成供給中國客戶所需求的份額。

【2】巴菲特投資台積電...三大理由

股神巴菲特豪擲千億元首次買進台積電ADR股票，亦是繼比亞迪及蘋果之後，第三度大幅度加碼科技股之舉。法人指出，股神看好台積電有產業重要性、獲利成長性及團隊陣容堅強三大理由，並符合「價值型投資」選股哲學，預料台積電2022年股利配發也將「投桃報李」，拉高現金股利配發率，讓現金殖利率更貼近美十年期公債殖利率的水準。

【3】美大廠去中 台晶圓代工廠可望迎轉單

美國半導體大廠持續「去中化」，除了高通之外，其他如博通、微軟及戴爾等科技大廠也開始評估「非中國」客戶使用的晶片將轉出中國晶圓代工廠。法人預期，台積電、聯電及世界先進明年接單產能將有望維持一定動能，產能利用率不致明顯衰退。

【4】封控發威 陸經濟數據全下滑

大陸國家統計局15日公布10月經濟數據，工業增加值、消費、固定資產投資增速全較上月減慢，且皆遜於市場預期。分析認為，在疫情封控措施持續、國際環境嚴峻等影響下，大陸經濟風險壓力上升。

【5】不只台灣！艾司摩爾砸重金在韓國蓋廠

儘管全球經濟環境惡化衝擊半導體需求，但荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）依舊看好長期產業前景，投資2,400億韓元（約台幣62億）在韓國建立新園區，就近服務三星電子及SK海力士兩大客戶。