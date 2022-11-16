好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）過去曾製作過許多經典大片，在美國影視界佔有相當重要地位，但2017年爆出他濫用職權性侵多名女性，其中包含不少女星及女性製片人，因此在美國掀起「metoo」風暴，遭紐約州最高法院判刑23年。案件審理至今，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）的嬌妻，同時也是知名製作人珍妮佛席貝爾紐森（Jennifer Siebel Newsom），14日也出庭作證，淚崩敘述自己被侵犯的過程，再度令外界譁然。
美國加州州長紐森的妻子珍妮佛席貝爾紐森，是知名紀錄片製作人，過去曾與哈維溫斯坦合作過。根據《美聯社》報導，珍妮佛在美國時間14日開庭時，出面指控多年前慘遭哈維溫斯坦染指，回憶起當時的情況，更是多次激動落淚甚至一度怒吼。
珍妮佛透露當年原本與哈維溫斯坦約在飯店開會，沒想到一進門就慘遭對方性侵，當檢方詢問她為什麼不拒絕或是離開時，珍妮佛則回應，對方在當時的影響力可以成就你的事業，也能毀掉你的事業，「因此你不會對哈維溫斯坦說不」，但她也強調「這是我最可怕的噩夢。我就像是個充氣娃娃！」
不過作證期間，哈維溫斯坦代表律師沃克斯曼（Mark Werksman），曾出面詢問珍妮佛，為何她遭到侵犯後，夫妻倆還向哈維溫斯坦尋求政治獻金，珍妮佛僅回應「這很複雜」，讓整起案件撲朔迷離，全案仍持續調查當中。
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