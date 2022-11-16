好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）過去曾製作過許多經典大片，在美國影視界佔有相當重要地位，但2017年爆出他濫用職權性侵多名女性，其中包含不少女星及女性製片人，因此在美國掀起「metoo」風暴，遭紐約州最高法院判刑23年。案件審理至今，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）的嬌妻，同時也是知名製作人珍妮佛席貝爾紐森（Jennifer Siebel Newsom），14日也出庭作證，淚崩敘述自己被侵犯的過程，再度令外界譁然。

美國加州州長紐森的妻子珍妮佛席貝爾紐森，是知名紀錄片製作人，過去曾與哈維溫斯坦合作過。根據《美聯社》報導，珍妮佛在美國時間14日開庭時，出面指控多年前慘遭哈維溫斯坦染指，回憶起當時的情況，更是多次激動落淚甚至一度怒吼。

Documentary filmmaker Jennifer Siebel Newsom, wife of California Gov. Gavin Newsom (D), gave emotional testimony against disgraced former movie producer Harvey Weinstein in a Los Angeles courtroom on Monday. https://t.co/42oNiFaZUO — The Washington Post (@washingtonpost) November 15, 2022

珍妮佛透露當年原本與哈維溫斯坦約在飯店開會，沒想到一進門就慘遭對方性侵，當檢方詢問她為什麼不拒絕或是離開時，珍妮佛則回應，對方在當時的影響力可以成就你的事業，也能毀掉你的事業，「因此你不會對哈維溫斯坦說不」，但她也強調「這是我最可怕的噩夢。我就像是個充氣娃娃！」

不過作證期間，哈維溫斯坦代表律師沃克斯曼（Mark Werksman），曾出面詢問珍妮佛，為何她遭到侵犯後，夫妻倆還向哈維溫斯坦尋求政治獻金，珍妮佛僅回應「這很複雜」，讓整起案件撲朔迷離，全案仍持續調查當中。

Jennifer Siebel Newsom burst into tears a few minutes into her testimony Monday when asked to identify Harvey Weinstein from the witness stand at his trial. She became the fourth woman Weinstein is accused of sexually assaulting to testify. https://t.co/szQ8u2vSA4 — The Associated Press (@AP) November 14, 2022

Jennifer Siebel Newsom accuses Harvey Weinstein of rape in new testimony https://t.co/F7lrXMzPG4 pic.twitter.com/dUs3oP39sY — The A.V. Club (@TheAVClub) November 15, 2022

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