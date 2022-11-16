國民黨台北市議員游叔慧現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／截自徐巧芯臉書）

九合一選舉將於11月26日投票，各候選人把握最後時段衝刺。國民黨台北市議員徐巧芯昨（15）日刊出自己在台北市信義區莊敬路一帶「站路口」的照片，希望民眾能看見她的努力。照片獲得約2萬人按讚，不少網友對徐的身高相當驚奇，直呼沒想到她本人竟如此嬌小，與其戰力完全相反；國民黨台北市議員游叔慧則現身留言，「現在每個人都已經開始流浪在路口」，意外掀起網友的「議員街頭流浪照」蒐集潮。

徐巧芯昨日刊出自己站路口的照片，一手舉著11號的牌子、一首向民眾揮著手，身後則擺上一面，印著她的大頭照及「勇往直前」4個紅色大字的看板。

此文湧入約2萬人按讚、超過1200則留言，網路反應極為熱烈。游淑慧現身留言：「現在每個人都已經開始流浪在路口。」其他人則留言：「徐巧芯街頭流浪照哈哈」、「我最近也在蒐集議員流浪街頭的照片」、「議員街頭打工辛酸畫面流出」、「不只流浪路口，還流浪菜市場、垃圾車行經處」、「想不到徐巧芯本人這麼嬌小，我還以為她應該180公分」、「巧芯有150嗎？也太可愛了吧，戰力這麼強本人這麼玲龍」、「巧芯的身高顛覆我想像，與戰力成反比」。