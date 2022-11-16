大陸演藝圈盛事「第35屆金雞獎」頒獎典禮在本月12日於廈門展開，現場眾星雲集，包含成龍、劉德華、Angelababy（楊穎）、高圓圓大咖明星都盛裝出席，而其中香港巨星之一任達華不但同框楊穎，更在閉幕式時做出1舉動，親民態度讓網友大讚非常有氣度。

近日在社群平台上流傳金雞獎當天的照片與影片，可看出現年67歲的任達華穿著合身西裝，體態保持良好，而且留了黑鬍子，整個人容光煥發。他在閉幕式時，親民地向大堂等候的粉絲逐一握手，全程面帶笑容，絕無敷衍，任達華同時也是眾多明星內唯一一個和粉絲握手的人。

任達華跟每一位粉絲握手，非常親民。(圖/小紅書)

當天他也接受採訪，透露對於本次金雞獎的感想，「我覺得這個平台非常好，平常大家都各自拍戲，很少有這個機會聚在一起。電影必須傳承下去，也希望新的導演能夠接班，拍好的電影」，他也鼓勵青年演員們朝著夢想勇敢地往前走。

金雞獎當天眾星雲集，無論年輕或資深的明星都到場共襄盛舉，而網路上也流傳著一支知名女星Angelababy楊穎與任華達同框的影片，只見楊穎米色長禮服和西裝革履的任達華站在一起合影，兩人一起比出讚的手勢，楊穎還害羞地掩嘴笑了，網友們看到這段影片不禁笑道楊穎追星成功，也大讚任達華的態度十分親切。