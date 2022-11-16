26歲持修曾獲得一生只有一次入圍機會的金曲新人獎，當年他挾著「張惠妹愛徒」頭銜出道，在金曲獎上出頭後，去年再接再厲發行第二張專輯，曾坦言感情不是必需品，只是「必經之路」的他，今(16日)被周刊披露有新戀情，和一名長髮短裙女孩在速食店約會，更勁爆的是看來對感情「佛系」的持修前女友也曝光，竟是曾被金曲歌王陶喆一手力挺的關詩敏。

本名廖持修的持修過去以一曲〈Imma Get A New One〉空降音樂平台獲得三周冠軍，被網友封為寶藏男孩，2020年獲得金曲最佳新人獎加持，去年底他推出第二張創作專輯，被工作人員發現瘦了一圈，他透露減肥計畫是調整作息，原本常熬夜的他改在凌晨12點或晚上10點前就寢，傍晚也會去走操場消耗卡路里，對原本怕流汗的他來說可是相當大的轉變。

關詩敏外型甜美，當年也在陶喆力挺下出道。（圖／中時資料照片）

而一向對感情事保密低調的持修，過去受訪總表示30歲前不戀愛，但今《鏡週刊》報導，直擊持修本月6日和一名長髮短裙妹在速食店約會，結束後持修非常體貼的送對方離開，沒有續攤，青澀的戀愛模式引發討論，求證持修經紀人，對方表示認識那個女孩，上次兩人約會吃飯還是公司幫忙叫車送持修過去的，不會過度關注藝人生活。

除此之外，持修也傳出和大他1歲的陶喆徒弟關詩敏曾經交往過，開始時間點約在2019年之前，但因後來持修出道，雙方也就保密到家，未料還沒公開，今年8或9月就已經低調分手，主因疑和個性不合有關，關詩敏曾說會是以另一半為重的女友類型，但還是會像小女人需要被寵愛，持修則在受訪時坦承自己很宅，只會打電玩，「我不會哄女生」，對此，求證關詩敏的唱片公司，對方低調表示公司不會介入藝人私下交友情形，目前也找不到關詩敏，無法否認或確認。