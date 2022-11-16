台南一戶住家的一樓車庫被目擊屋主停入轎車後，疑因空間不夠大，鐵捲門半關後，轎車露出「小車頭」，其餘空間用鐵板隔著，網友笑說「再出力，已經看到頭了喔」，有人說車主沒有因此把車亂停街上，相當有公德心，也有人建議能使用有弧度、外凸的鐵捲門，增加車庫空間。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處住家的停車庫外側有輛轎車的「車頭」露出來，該車庫的鐵門約關了一半，下方則用3片鐵板組成一個「ㄩ」字圍在車頭周圍，讓轎車僅些微車頭露出來，該網友目擊此畫面笑稱厲害，吸引超過3萬人按讚、1700則留言。

台南一戶住家的一樓車庫被目擊停入轎車後，疑似因車庫不夠大，鐵捲門關一半後，轎車露出「小車頭」，其餘空間用鐵板隔著。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「還以為七月了，車頭在咬一顆鳳梨」、「遜，我們南部透天車庫鐵捲門下半部是凸出來的」、「每次經過默默在心中對車主的技術超級佩服」、「這樣很好，比其他有錢買車，沒錢買停車位，亂停車還會嗆別人違規」、「1指了，還有2指加油」、「再出力，已經看到頭了喔」。

該名車庫主人疑似因車庫大小無法容納轎車，多出來的車頭只好露在外頭，其餘部分則用鐵板隔住；網友也建議能使用「有弧度」的凸出鐵捲門，能增加車庫空間，不過也有網友稱該戶住家很有功德心，「這戶人真的很有公德心，有些人就直接把鐵門往外移了」。