昨（15日）飆漲35元的台積電今（16日）續揚，早盤上漲14元至494元，距離重返500大關只有一步之遙，在台積電的帶動下，台股以14637.85點開出，上漲近百點，隨後漲幅擴大至超過百點。

巴菲特執掌的波克夏買進至少41億美元（約新台幣1200億）的台積電ADR股票，刺激台積電周二大漲35元（或7.87%）至480元，大盤指數上漲371.41點點，收在14546.31點，成交值為2983.48億。

觀察三大法人動向，外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超289.98億，自營商賣超61.97億，投信買超3.96億，外資及陸資買超347.99億。

周二美股盤中雖然一度因俄羅斯向烏克蘭發射飛彈，甚至有飛彈落入波蘭造成兩人死亡而暴跌，但終場四大指數皆收紅，道瓊漲56.22點（或0.17%）至33592.92點，那斯達克指數漲162.19點（或1.45%）至11358.41點，標普500指數漲34.48點（或0.87%）至3991.73點，費城半導體漲82.56點（或3.03%）至2810.61點。