浪凡慈善基金會團隊日前赴花蓮縣萬榮國中，捐贈30萬元予校方，並與學生一起練習射箭，體驗練習的過程。（浪凡慈善基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣萬榮國中屬偏鄉學校，有些學生學習過程常因家庭因素被迫中斷，讓未來選擇機會變少，但也有人積極努力，藉運動突破逆境，翻轉人生。日前有善心企業被運動小將們勤奮不懈的態度感動，捐贈30萬元予校方，盼能藉以幫助他們築夢，在運動界持續發光發熱。

萬榮國中依傍在中央山脈山腳下，學生大多來自萬榮鄉萬榮、明利等2村的太魯閣族家庭，天生剽悍的性格，讓他們在跆拳道、射箭等運動項目見長，校方在2017年成立跆拳道隊，由2012年倫敦奧運跆拳道銅牌得主、素有阿美族女戰神美名的曾櫟騁出任教練，小將們近年在她的帶領及平日努力練習下，常在各項賽事中屢屢獲得佳績，日前在新北菁英盃跆拳道錦標賽品勢及對打項目中，一舉勇奪12面獎牌；而射箭部分，也摘下花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會國中男子團體組第4名佳績。

曾櫟騁提及自己赴萬榮國中擔任教練的原因，她說，自小家境並不富裕，藉跆拳道讓人生有了翻轉的機會，因本身是原住民，在當選手時，也會期望將來能教原住民，也因自己是台北長大的孩子，希望當教練時能服務偏鄉，「只要有原住民孩子的地方就會想要教」，於是卸任選手身分後，毅然選擇深耕花蓮，投身教育界擔任基層選手的培育者。

因此，她擔任萬榮國中跆拳隊教練後，均懷抱這樣的心情，希望能帶給資源並不豐沛的偏鄉學童一個希望，盡其所能用心花時間陪伴他們，甚至不時自掏腰包協助清寒的學童支付比賽相關費用，即便家住花蓮市區，仍堅持每周花費大量時間往返萬榮，「覺得對的事情就堅持到底，只為有機會翻轉孩子的未來」。

然而，萬榮國中有許多人身處隔代教養家庭，且父母離異家境貧困不在少數，學生們對於未來常處於迷惘狀態，且偏鄉資源不如都市，以致這些學生未來可選擇的機會較少，因此，浪凡慈善基金會團隊直接前進校園，將30萬元贈予校方，期望拋轉引玉，號召並集結更多社會力量，逐步改善教育學習城鄉差距，使偏鄉青年學子也有機會追夢。

萬榮國中校長許瓊櫻坦言，萬榮的孩子因在先天的文化背景，不像市區孩子能受到這麼多的照顧，感謝凡慈善基金會給孩子第一線的關心，讓他們知道自己受到關心、幫助。