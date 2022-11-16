上賽季天使以3.77團隊投手防禦率排名美聯第6，但仍期待在先發輪值中增添新戰力，根據大聯盟官網記者Mark Feinsand報導，上季投出生涯年的安德森（Tyler Anderson）已經和天使達成加盟協議，據傳是1份3年3900萬美元合約，不過天使球團尚未公布這項消息。

32歲的安德森上個賽季在道奇出賽30場（28場先發），取得15勝5負、2.75防禦率的成績單，並在178.2局當中送出138次三振，如此出色的表現讓安德森生涯首次入選明星賽，而道奇在賽季結束後也向他提出合格報價，不過安德森拒絕了且改穿天使戰袍，因此道奇將獲得天使1個第2輪選秀籤作為補償。

天使先發輪值陣容中，包含「二刀流」好手大谷翔平、山多沃（Patrick Sandoval）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）及德梅斯（Reid Detmers），因此目前為止天使下賽季先發輪值配置，除了大谷翔平之外清一色都是左投，不過已經成為自由球員的羅倫佐（Michael Lorenzen），已經表達有意願重回天使懷抱。

Can't wait until Ohtani breaks up a Tyler Anderson no-hitter when he's on the Dodgers 😂



pic.twitter.com/a9bQyynyNQ — Doug McKain (@DMAC_LA) November 15, 2022

有趣的是，安德森在今年6月16日面對天使先發登板，只差2個出局數就能完成無安打比賽，就是被即將成為隊友的大谷翔平，以1支三壘安打打碎美夢，讓安德森含恨留下8.1局送出8K，被敲1支安打失1分的成績。