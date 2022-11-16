終於來到壓軸的百貨周年慶登場，京站繼9月起就率先推出「百萬卡友感謝慶」活動為周年慶暖身，更在9到10月一口氣改裝了近30個新櫃，而今天（16日）「相揪Fun心逗陣玩」周年慶終於正式開跑至12月12日，全館祭6折起下殺以外，更推出線上線下同步首5天，Q卡友限定享史上最高的26%總回饋，以及Q點成金點數變現金活動，而20日前還有天天開搶的每日一物萬件商品驚爆價，以及多家話題櫃位限定快閃優惠。另外因著最近的解封出國潮，京站今年也主打歡聚旅行抽獎，只要滿額都能抽不管是雙人、四人，甚至一拖拉庫人的國內外出遊套裝，讓消費者繼續越買越划算，買完再去旅遊、出國掃貨。

京站全台百貨獨家品牌LUSH，周年慶首四日（16日到19日）推出加碼，不限金額消費贈精美小皂；放鬆一刻禮盒，推薦價3550元。（圖／京站提供）

京站周年慶推出全台獨家組合，benefit迪士尼公主系列禮盒，原價4080元，特價2580元。（圖／京站提供）

京站周年慶推出全台獨家組合，SHISHIDO資生堂火箭抗皺組，原價6033元，特價3510元。（圖／京站提供）

京站周年慶推出百貨獨家組合，IPSA流金水濕敷加量組，原價3599元，特價2448元，加贈美膚膜力保濕露30ml。（圖／京站提供）

今年京站周年慶就壓軸推出有史以來回饋最高的周年慶，Q卡友限定首五天（20日前）全館線上下滿3800送400元商品贈券、200元限定贈券，3C家電單筆滿萬再送500，另線下專屬刷台灣Pay滿3800再送400，等同最高享26%回饋。而12月12日前當日全館滿3800送400、3C家電單筆滿萬送500，18日起當日單筆滿1499元，即送各式解封出國都適用的旅行必備回門禮，化妝品、內衣、香氛當日單櫃累滿6000元即送好Q自動直立傘；22日至24日更特享全館單筆滿3000元、扣30點Q點即現抵300元優惠。

京站周年慶推出全台獨家組合，品木宣言靈芝肌膚乖乖桶組，原價5250元，特價3510元。（圖／京站提供）

另外首五日再享每日一物萬件商品驚爆價，同時還有像現已開跑的PANDORA、12月1日進駐的JO MALONE等周年慶限定快閃京站優惠，而珠寶、包包配件、鐘錶眼鏡、寢具、化妝品也推出指定業種櫃位加碼贈，最高再送4000元。12月12日前更享總價值超過66萬的抽獎活動，只要Q卡友拿當日消費發票，全館累滿6000元，即有超過100名幸運兒有機會抽中2人同行的東京5天4夜機加酒、4人同行的沖繩石垣島5天4夜機加酒等旅遊組合，更有像13人一日包棟宜蘭FIKA飛卡民宿等國內旅遊獎。

而京站更在12月31日前推出「時尚儲值卡」，不僅享美食88折券，單筆儲值滿4800即贈2張、滿8800即贈8張，還有單筆滿300元即可抽1次、每季各抽出1名贈送3000元儲值金，在周年慶期間單次儲值滿3800元，即可獲得限量100份的美食88折券4張，以及南瀛天文館套票2張。