來自嘉義的涂姓男子到高雄找朋友，騎著向朋友借來的機車在路上閒晃，卻因為未戴安全帽遭到警方攔查。涂男為掩飾通緝身分，出示好友的身分證讓警方盤查，由於證件上的照片與本人有落差而引起警方懷疑，員警靈機一動反問:「媽媽叫什麼名字？」，讓男子措手不及，不知如何回應，最終只好說出真實身分，員警一查果然是通緝犯，訊後依毒品危害防制條例通緝罪嫌解送歸案。

鼓山分局龍華派出所警員王振翰、劉忠凱、莊子承於14日凌晨3點左右針對轄內治安重點場所巡守時，在鼓山區明華路上發現一名機車騎士未戴安全帽，立即趨前攔停。騎士涂姓男子(26歲)也配合停車並出示身分證供警方盤查，員警依身分證資料查詢並無異狀，但要求男子拉下口罩核對時，端詳了幾秒鐘明顯看出異樣，不動聲色地要求到一旁KTV大廳較明亮處所查證。

一名通緝男遭鼓山分局龍華派出所員警盤查，竟拿好友證件受檢，卻因答不出媽媽的名字露餡。(戴志揚翻攝)

員警請涂男就座後斬釘截鐵表示:「你不叫這個名字！」，並要求提供真實的身份證字號，男子卻顧左右而言他，以機車向朋友借的，可否先通知朋友前來為由拖延，企圖轉移焦點。員警靈機一動，看著涂男提供的身分證問著:「你媽媽叫什麼名字？」，涂男當場傻眼無語，在員警連續問了六次後，答不出身分證上母親姓名的涂男才坦承遭通緝。

初步調查發現，涂男於111年10月28日遭嘉義地檢署依毒品危害防制條例通緝在案，為躲避追緝南下高雄找朋友，還想要以許姓友人的身分蒙混過關，沒想到因為記不住好友母親姓名而露餡。鼓山警分局長蔡鴻文肯定同仁積極盤查，守護轄區治安的決心，查捕各類在逃通緝犯，亦係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法秩序。