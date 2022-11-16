中國國家主席習近平15日（週二）在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會期間與韓國總統尹錫悅會晤時表示。中國準備與韓國合作，促進地區和平與穩定。然而，中方的聲明沒有詳細說明尹錫悅說了什麼，只是說兩位領導人討論了北韓最近的飛彈發射。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）15日報導，中國外交部在北京發表的一份官方聲明中援引習近平的話說：「中國願意與韓國合作，維護、鞏固和進一步發展雙邊關係，為地區和世界提供更大的穩定。」

當天早些時候，韓國媒體報道說，尹錫悅將討論朝鮮半島最新的緊張局勢，並敦促習近平利用其影響力防止北韓進一步升級。

習近平談到，中國和韓國是不可分割的合作夥伴，也是永遠相依為命的近鄰。「兩國肩負著維護地區和平和促進世界繁榮的重要責任，也有廣泛的利益交集，」並表示，兩國需要加強戰略溝通和政治互信。

Chinese President Xi Jinping met with South Korean President Yoon Suk-yeol (pic) on Tuesday in Bali, Indonesia. #G20 pic.twitter.com/073POMhyzI — People's Daily, China (@PDChina) November 15, 2022

兩國領導人在近3年後會面。兩國最高領導人上次會面是在2019年12月，當時韓國前總統文在寅在北京對習近平進行了訪問。習近平說，北京和首爾需要加強發展戰略對接，合作實現共同發展和繁榮。

他說：「中國願與韓國一道，促進文化交流與合作，在20國集團和其他論壇上擴大溝通與協調，共同踐行真正的多邊主義（Multilateralism），維護地區和平與穩定大局。」

「雙方需要加快雙邊自由貿易協定的談判，深化高科技製造業、大數據和綠色經濟等領域的合作，共同維護國際自由貿易體系，保持全球產業鏈和供應鏈的安全、穩定和暢通，並反對將經濟合作政治化或在這種合作上過度擴展安全概念，」

#China and #SouthKorea should work to keep the global industrial and supply chains secure, stable and unclogged, and oppose politicizing economic cooperation, said President #XiJinping in a meeting with S.Korean counterpart Yoon Suk-yeol in Bali. https://t.co/E0eK2MOGAh — Global Times (@globaltimesnews) November 15, 2022

聲明稱，尹錫悅總統回應表示，他願意利用韓中關係30週年來發展基於相互尊重和互利的成熟關係，這符合兩國的最佳利益。

他說：「韓國希望與中國保持各個層面的互動，加強人民之間的交流，增進兩國人民之間的友誼，維護自由貿易體系，共同應對全球挑戰。」