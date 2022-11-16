加盟T1桃園雲豹隊的NBA超級球星「魔獸」霍華德(Howard)，日前降臨台灣後掀起國內體壇狂熱，他15日傍晚首度到自家主場國立體育大學球場練球，備戰週六19日主場開幕戰，出神入化的扣籃動作全被桃園永豐雲豹放上IG，而他的台灣隊友蔡揚名見到他驚人爆發力，嚇傻後瞪大的眼神超級有戲。

魔獸上周四抵台後掀起狂熱，本週六他的T1桃園首秀，6萬張票10分鐘就賣光，桃園永豐雲豹也回饋粉絲支持，在IG限時放上霍華德的練球英姿，可見他多次飛身灌籃，更神的是，有一次傳球給高吊籃下的隊友沒進，竟以極快的速度甩開所有球員直接補灌，不愧是NBA老將，讓負責防守的球員蔡揚名摀臉露出驚恐神情，足見36歲的霍華德即使已離開NBA，實力依然超群。

霍華德在球場內多次飛身灌籃。(圖/桃園雲豹 IG)

蔡揚名見到霍華德的驚天灌籃能力瞪大雙眼，似乎還沒脫離上一秒的驚恐情緒。(圖/桃園雲豹 IG)

畫面曝光後，掀起不少網友暴動「魔獸灌籃真香」、「居然真的來台灣，一定要去看了」、「長這麼高大但是比例有夠好，台灣的DNA不能沒有你」、「他隊友嚇爛的感覺」、「趕快配合練習空中接力吧，應該很常用到」、「魔獸我大哥」、「台籃未來20年靠霍華德的愛了」、「輾壓全場的球員」、「Troy跟魔獸輪流自幹」、「活力充沛的魔獸！」