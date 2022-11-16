每年年底板橋的冬季盛事「新北市歡樂耶誕城」已正式點燈開城，Global Mall板橋車站、新北中和也推出三大歡慶活動，包括必拍打卡點、必吃甜點到必搶限定好康來迎接滿滿的人潮，像是每年必備的聖誕樹，Global Mall今年就全台首發，獨家合作日本人氣貼圖「那隻鳥」，11月中聖誕樹將掛滿「那隻鳥」玩偶，搭配主題性二手玩具，板橋車站還打造戶外「奇幻星球海」，來配合今年以「雪白之城」為主題的耶誕城，營造夢幻氣氛。

Global Mall板橋車站「里沙貝蕾馬卡龍」即日起快閃，11月下旬推草莓馬卡龍，單個150元。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站「微笑的樹」快閃，推「青檸雪藏糖霜微笑年輪」單片59元。（Global Mall提供）

另外板橋車站、新北中和更網羅四大視覺系甜點，包括30日前首次快閃新北的厚切年輪蛋糕「微笑的樹」、千層控必吃首度快閃新北的「威威醬自家製千層店」、夢幻「里沙貝蕾馬卡龍」、美食Youtuber古娃娃麵包品牌「WA! BAKERY」，從焙茶歐蕾雙色年輪、草莓千層、聖誕馬卡龍到流心吐司磚餡限定甜點，另外板橋車站在23日前再集結超過10家品牌推美食11元銅板價超值攻略，新北中和再加碼「力力日」文創市集，12月28日在館中B2登場，37個攤位吃滿逛足。