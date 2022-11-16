當遊戲主機都推出數位版，甚至遊戲也開始往行動裝置上移植，連Steam都推出了行動版的Steam Deck掌機，能把過往僅限在PC上的遊戲帶到行動裝置上，讓玩家就算沒電腦也能玩遊戲後，由年僅24歲的Google遊戲工程師Maneet Khaira特別新創遊戲品牌BACKBONE，專利研發外置式的BACKBONE「One」無線手遊控制器，橫跨相容Android和iPhone手機，可是吸引了不少的新投資者。

BACKBONE「One」無線手遊控制器，正是可以將手機連接Xbox Games Pass Ultimate，還能在App Store內的手機原生iOS遊戲，或從雲端直接串流Xbox、PlayStation、PC等主機獨家遊戲。（圖／KOOZLA提供）

BACKBONE「One」無線手遊控制器PS聯名版，只需將iPhone以橫向形式崁入，即可瞬間將手機變成PS5遊戲主機。（圖／KOOZLA提供）

而BACKBONE「One」無線手遊控制器，正是可以將手機連接Xbox Games Pass Ultimate，還能在App Store內的手機原生iOS遊戲，或從雲端直接串流Xbox、PlayStation、PC等主機獨家遊戲，只要使用Backbone App，即可從單一首頁啟動所有受支援平台的數千款遊戲，免費享受超過350項主機遊戲和福利，已有遊戲主機或PC的玩家，也有Remote Play和Steam Link的直接支援，隨時隨地都能直接回遊戲戰場。

而現更與SONY旗下的PlayStation合作，推出BACKBONE「One」無線手遊控制器for iPhone PlayStation Edition，其就像把PS5的DualSense無線控制器拆開，配備專屬的Backbone App應用程式啟動鍵，控制器上還設有錄影鍵等功能，機身內側配備Lightning連接埠，只需將iPhone以橫向形式崁入，即可瞬間將手機變成PS5遊戲主機，兩端的下緣處還分別配置3.5mm耳機插孔和Lightning充電埠，機身重量138g、側身厚度僅32.6mm，方便易攜、隨時隨地使用「PS Remote Play」串流方式遊玩PS5的遊戲，購買即可享3個月Discord Nitro 免費試用、1 個月Apple Arcade免費試用，預計12月於登台全面開賣。