女星林莎擁有清純童顏及D級傲人身材，被粉絲封為「台版三上悠亞」，入主節目《食尚玩家》後曝光度激增，人氣直線攀升，經常透過社群網站放送粉絲福利的她，近日PO出餵小獅子喝奶的照片，只見其中一幕小獅子為了喝奶撲向林莎，「意外襲胸」的畫面引發熱議。

林莎在instagram曬出赴泰國錄節目的照片，只見她前往北碧府的Safari Park 野生動物園，與動物們近距離接觸，難得的機會讓她玩得不亦樂乎，接著不忘與網友分享和小獅子親密接觸的照片，只見她親自餵著小獅子喝奶，架式十足的模樣看起來相當熟練，而小獅子也非常溫馴的躺在她腿上，與平時給外界兇猛的印象相差甚遠。

其中一張照片只見小獅子為了喝奶，直接撲向林莎撒嬌卻「意外襲胸」，讓當下她緊張到無所適從，逗趣畫面引起網友議論，不過當天林莎穿著也成為另一焦點，只見她身穿低胸黑色背心，一對傲人上圍搶盡目光，上半身雪白肌膚更是一覽無遺，姣好身材成為討論焦點。

網友也紛紛留言：「放開那個女孩」、「各種驚恐表情包」、「會不會被咬一口啊」、「獅子太可愛～第4張明顯很緊張」、「太羨慕小獅子了」、「第三張的表情管理呢」、「我也是屬貓的！可以抱我一個」、「從照片看得出林莎的恐懼」、「妳臉好僵，哈哈！獅子的碰撞」。