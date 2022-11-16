許姓男子2014年與友人到酒店喝酒後，將一名陪酒女子帶出場後，竟持開山刀恫稱「信不信我殺了你」，然後加以性侵，台北地方法院斥責許男犯後猶飾詞狡辯，未見悔意，也未試圖賠償甲或獲得其諒解，其惡性重大，依攜帶兇器強制性交罪判刑8年2月。可上訴。

2014年3月11日晚間，從事紋身師傅工作的許男，點酒店女服務生前來陪同飲酒，並以每小時2000元代價，買下她不含性交易費用之同日凌晨2點時至上午7點前之出場時段，許將她帶到住處後要求她與之性交遭拒。

許男從房間內櫥櫃取出開山刀，持之朝向她臉部前方，並對她恫稱「信不信我殺了你」等語，強行脫去她衣物，親吻她胸部後加以性侵，同日凌晨5點她趁許男熟睡之際逃離現場，旋即前往醫院驗傷並報警處理。

台北地院斥責許男犯後猶飾詞狡辯，未見悔意，考量他的犯罪之動機、目的、手段及所生之危害等，判囚8年2月。

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