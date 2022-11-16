不畏俄羅斯導彈打到波蘭境內的報導所引發的騷動，周二華爾街主要指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數表現尤佳，投資人仍將焦點放在低於預期的通膨數據使聯準會放緩升息的可能性升高。沃爾瑪財報告捷並上修全年展望帶動零售股勁揚，亦給市場帶來激勵。此外，台積電ADR飆升10.52%，帶動晶片股雲集的費城半導體指數大漲逾3%。

媒體報導俄羅斯導彈打進了波蘭，午盤美股應聲拉回，道瓊指數和標普500指數一度由升轉跌，但不久後美股便反彈回穩。

繼上周發布的消費者物價指數引爆一波強勁升勢之後，周二公布的美國10月生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲8%，低於市場預期的年漲8.3%，再次給美股帶來提振。

華爾街股市在過去四個交易日就漲了三天，所有主要指數月線都有望收高。11月以來，道瓊指數上漲2.6%，標普500指數漲約3.1%，那斯達克指數漲約3.4%。

★主要指數

道瓊指數漲56.22點或0.17%，收33,592.92點。

標普500指數漲34.48點或0.87%，收3,991.73點。

那斯達克指數漲162.19點或1.45%，收11,358.41點。

費城半導體指數漲82.56點或3.03%，收2,810.61點。

★消息

美國勞工部公布，10月生產者物價指數（PPI）年漲8%，為連續第4個月放緩，並創下去年7月來新低。與上月相比，10月PPI上漲0.2%，低於市場預期的月漲0.4%。9月PPI月增幅從0.4%下修至0.2%。

根據當地消防隊，在波蘭東部靠近烏克蘭邊境的村莊Przewodow 發生重大爆炸案，並造成兩人死亡。美聯社報導，一名美國情報單位高層透露這起爆炸案是由於俄羅斯導彈飛越烏克蘭邊境打到波蘭所致。美國五角大樓和國務院均表示目前無法證實這個消息。北約盟國正在調查俄羅斯導彈落在波蘭的報導。俄羅斯國防部則否認自家導彈打進了北約盟國波蘭，並嚴斥這是意圖使局勢升級的蓄意挑釁。

波蘭稍早前證實一枚「俄羅斯製」的火箭落在波蘭近烏克蘭邊境的東部地區，並造成兩人死亡，雖然莫斯科當局已否認與此事有關，但波蘭仍然召見俄羅斯駐華沙大使要求俄方提出說明。

美國各交易所成交量總計約有131億股，過去20日均量為122億股。