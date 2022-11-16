★分析

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，市場一直受到通膨數據驅動，該數據（PPI）略低於預期，並在一定程度上證實了上周的數據（CPI），或許通膨已經到頂。不過，俄羅斯導彈落在波蘭的新聞報導使午後的市場波動有點升高。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，俄羅斯導彈落在波蘭的報導引發一波跌勢。此事可能演變得更糟，但目前市場雖然緊張，卻不是恐慌。

摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合構建部門主管Mike Loewengart表示，對於那些認為我們可能終於處於通膨下降趨勢的人來說，10月的PPI數據肯定讓他們信心大增，上周市場迎來消費者物價指數下滑，今天一看到數據的初步反應也差不多。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，通膨到頂的說法越來越獲得認同，但聯準會轉向的門檻仍然很高。基於公信力方面的疑慮，以及想避免重蹈1970年代的覆轍，央行對於政策轉向會感到惶恐不安。但目前情況顯示，在進入2023年之前，緊縮步伐將會放緩。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，僅原材料股（跌0.11%）和醫療保健類股（跌0.07%）收黑。通訊服務類股(SPLRCL)漲1.78%，表現最佳，其次為非必需消費類股漲1.24%，科技股漲1.24%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數飆漲7.78%，收在,155.19點。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲1.19%，微軟漲0.17%，亞馬遜漲0.46%，Alphabet漲2.86%，特斯拉漲1.82%，Meta漲2.50%，網飛漲3.65%。

道瓊指數成分股方面，沃爾瑪漲6.54%，表現最佳，其次為 Nike漲2.22%。聯合健康保險（UnitedHealth）跌2.09%，跌幅最大；其次為旅行家集團（Travelers）跌1.75%。

主要晶片股全漲，高通漲4.32%，超微漲3.86%，恩智浦漲3.43%，應用材料漲2.65%，輝達漲2.28%，美光漲2.14%，英特爾漲1.19%，德州儀器漲0.07%。

★焦點股

美國零售業龍頭沃爾瑪上漲6.54%，帶動Target和好市多等同業走高。雖然生活雜貨價格上漲但需求仍然穩定，沃爾瑪上修全年營收和獲利預測，且上季營收1528.1億美元、經調整後每股盈餘1.50美元，均優於市場預期。即將於周三公布業績的Target上漲3.95%，好市多漲3.3%，梅西百貨（Macy's）漲4.48%。

家得寶（Home Depot）收漲1.63%，以漲價彌補來客下滑的策略發揮成效，該連鎖居家修繕零售商第三季業績強勁，但維持全年展望不變。

「股神」巴菲特加持股台積電、Louisiana-Pacific和派拉蒙（Paramount Global）大漲。此前監管文件顯示巴菲特掌管的波克夏海瑟威第三季首度買進台積電和建材公司Louisiana-Pacific，並加碼派拉蒙。Louisiana-Pacific收漲7.84%，派拉蒙漲5.14%。

亞馬遜收漲0.46%，盤後跌0.61%。稍早前報導指出，該電商巨頭已經展開裁減企業和技術人員的行動，該公司已經通知Alexa和Luna 雲端遊戲部門等多個事業單位的員工他們將被解僱。一些亞馬遜員工在LinkedIn上發文自己被裁了。

★台股ADR

台積電ADR漲10.52%，收80.46美元，換算台股價格為500.54元。

聯電ADR漲4.99%，收7.58美元，換算台股價格為47.16元。

日月光ADR漲3.08%，收6.36美元，換算台股價格為98.91元。

中華電信ADR跌0.77%，收34.71美元，換算台股價格為107.97元。