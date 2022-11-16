每個人都有選擇愛的權利，但有些人在選擇伴侶上因為同情才勉強答應在一起，這樣的愛情不會走得長久，也容易出現爭吵問題，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、射手座、摩羯座在愛情中不喜歡因為同情而在一起，會覺得這是在互相折磨，造成彼此都難受，與其這樣不如分道揚鑣。

▍獅子座

獅子座有傲氣，受不了被當成需要施捨的弱者，當喜歡的人不喜歡自己時，獅子座不會強求，強求必定要委屈自己，即使能忍一時，但內心一點點被挖空，長痛不如短痛，同情並不是愛，他們覺得不如痛快一點，痛一下好過痛很久。

▍射手座

射手座有快意恩仇的個性，他們直爽的個性，不喜歡拖泥帶水，那種沒完沒了的糾纏感，是他們最討厭，也最怕的，對於感情，最怕的就是不清不楚，最煩的就是騎驢找馬，對方如果是因為同情而跟自己在一起，射手座一定很不是滋味，不如分道揚鑣。

▍摩羯座

做事有始有終，自律感極強的摩羯座，不喜歡勉強別人，要就要，不要就拉倒，這是他們的態度，如果看到對方有一點勉強的樣子，他們就會覺得很不舒服，如果是因為同情而跟自己在一起，會覺得就是互相折磨，與其兩個人都難受，不如各自分開。