昨天高市警方查緝一起詐欺案，嫌犯拒捕開車衝撞，警方連開32槍制止逮人，昨晚台中市長盧秀燕在公辦政見發表會直指「高雄又發生槍擊案」，引發高雄市長陳其邁競總抗議，要求立刻道歉。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（16）日緩頰說，全民最關切治安問題，至於盧的發言則不予置評。

高雄楠梓警方昨到摩鐵查緝詐欺案，未料3名嫌犯不願受檢，其中1嫌甚至開車衝撞警車，警方一連開了32槍壓制，3嫌最後被制伏帶回調查。不過，盧秀燕昨晚在政見會上，對手蔡其昌酸台中是「慶記之都」，盧提到，前不久台南槍擊案開了88槍，高雄槍擊案開15槍，「我今天出來之前，高雄又發生槍擊案開了30幾槍」。

高雄市長陳其邁競總發言人高閔琳不滿說，盧秀燕惡意將高雄警方抓捕開車衝撞的詐欺嫌犯、依法合理用槍，與黑道不法份子用槍相提並論；如此的發言內容和心態，不僅並非事實、充滿惡意，更是對警方執法最大的汙衊和諷刺。

高閔琳更提到，高雄市今年迄今槍擊傷人案件發生3件是6都最低，也是高市近年來的新低。盧秀燕貴為台中市長，竟在公辦政見發表會散播不實資訊、將高雄警方執法用槍說成是歹徒開槍；歪曲事實、混淆視聽，嚴重打擊員警士氣，要求盧秀燕立刻公開道歉。

對此，柯志恩今早車掃前接受媒體聯訪時指出，「就我的理解，好像就是對於到底是嫌犯開槍，還是警察開槍」這件事情的爭議，但對於自己而言，治安是全民關切的問題，大家都希望治安能更好。

柯志恩表示，肯定警察同仁非常盡心盡力，但高雄槍擊案今年發生5起，高市警察局長林炎田還告訴市長陳其邁今年只有3起，這是數字錯誤的，她個人覺得不需要拘泥數字上面。至於盧秀燕講了些什麼，以及與陳其邁市長之間的紛爭，自己則不予置評。